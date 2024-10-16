شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة فى معرض يورونافال العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت الحكومة الفرنسية، اليوم منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة فى معرض يورونافال التجارى العسكرى البحرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن منظمو يورونافال أن المعرض المخصص للدفاع البحرى لن يستضيف أى أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته المقبلة فى شمال باريس، بطلب من الحكومة الفرنسية.



وأوضح منظمو المعرض أن "الحكومة الفرنسية أبلغت أمس الثلاثاء يورونافال بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض يورونافال 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات"، مشيرين إلى "أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية".