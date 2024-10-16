شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن حادث أتوبيس الجلالة: خطأ بشرى من سائق الحافلة والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على حادث أتوبيس الجلالة، قائلا: "نعزى أسرهم وهو حادث أدمى قلوبنا.. وبالرغم من حالة التطوير إلا أن هناك حوادث ووتيرة الحوادث قلت كثيرا عن الفترة الماضية"، متابعا: "سيكون هناك رقابة مستمرة على السائقين وتفتيش دورى، والحادث فى الأساس خطأ بشرى من سائق الحافلة ولكننا سنتحرك فى هذا الموضوع بصورة كبيرة للتقليل من هذه النوعية من الحوادث".

قال الدكتور رئيس الوزراء، إن قطاع السياحة جزء هام من أولويات الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد، موضحا أن التقديرات قبل الأزمة الإقليمية الحالية أن نتجاوز الـ18 مليون سائح، موضحا أن هناك تحرك سريع وهناك مستهدفات كل عام لهذا القطاع.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الشهر الماضى سجل رقما ممتازا وصل لـ3 مليارات دولار تحويلات للمصريين من الخارج.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن وزير البترول سيشارك الأسبوع المقبل، فى مؤتمر صحفى لإعلان ما تم تنفيذه فى قطاع البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، موضحا أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمار السعودى والقطاع الخاص السعودى، وسيتم تباعا الإعلان عن الاتفاقيات بعد توقيع كل اتفاقية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن كافة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى سيستمر فى التحسن الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار الإصلاحات الهيكيلية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للمواطنين: "اطمنوا ندبر احتياجتنا بصورة كبيرة ومسئوليتنا كيف نضع كل السيناريوهات فى الحسبان".

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مصطلح "اقتصاد حرب"، قائلا: "لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك عدة سيناريوهات فى حالة استمرار تطورات وتأزم الأوضاع فى المنطقة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إننا بدون دولة قوية ستكون مطمع لأى دولة أخرى وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر، قائلا: "منخافش من أو تهديدات خارجية أهم حاجة الجبهة الداخلية تكون متماسكة".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون فى قطاع الصناعة وقطاعات آخرى مختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل فى يونيو المقبل.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التى تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التى تحدث.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.