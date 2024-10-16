شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مساعدات لدعم لبنان ضمن الجسر الجوى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت القاهرة الإخبارية لقطات من وصول طائرة مساعدات ضمن الجسر الجوى المصرى لدعم لبنان.

وهبطت طائرة المساعدات المصرية بمطار رفيق الحريرى، واستقبلها سفير مصر فى لبنان، علاء موسى، حيث تحمل بين جنباتها 22 طنا من المساعدات الغذائية استكمالا للجسر الجوى بين مصر ولبنان.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال، قبل قليل، إن هناك أسطولا جويا مصريا مستمرا في الوصول إلى بيروت لنقل كافة مواد الإغاثة والإيواء والأغذية والأغطية والأدوية، منوها بأن هناك طائرة الآن ستصل إلى مطار بيروت استئنافا للجسر الجوي الذي تقوم به مصر لإغاثة الأشقاء في لبنان.