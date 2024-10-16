شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تؤكد ثبوت تعاطى سائق أتوبيس حادث الجلالة مخدر المورفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجىالأربعاء، 16 أكتوبر 2024 04:40 م
كشف التحليل الذى أجرى لـ سائق أتوبيس حادث الجلالة المتسبب بخطئه في وفاة 12 طالبًا وإصابة تسعة وعشرين آخرين ثبوت تعاطيه لجوهر المورفين المخدر.
وأمرت النيابة العامة بعرض سائق الحافلة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له؛ لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال وقوع الحادث، حيث ثبت بالتقرير الفني إيجابية العينة المأخوذة منه لجوهر المورفين المخدر، وجارٍ استكمال التحقيقات.
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