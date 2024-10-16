النيابة العامة تؤكد ثبوت تعاطى سائق أتوبيس حادث الجلالة مخدر المورفين

وأمرت النيابة العامة بعرض سائق الحافلة على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له؛ لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة حال وقوع الحادث، حيث ثبت بالتقرير الفني إيجابية العينة المأخوذة منه لجوهر المورفين المخدر، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كشف التحليل الذى أجرى لـ سائق أتوبيس حادث الجلالة المتسبب بخطئه في وفاة 12 طالبًا وإصابة تسعة وعشرين آخرين ثبوت تعاطيه لجوهر المورفين المخدر.

محمد يوسف

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