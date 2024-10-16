شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لـ"الخليج 365: آلية لدفع العلاقات مع دول حوض النيل الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، آلية تستهدف مساعدة دول حوض النيل الجنوبي، فى إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتها الاستراتيجية للدول الأفريقية، وتحديدا دول حوض النيل الجنوبى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى، ردا على الزميلة هند مختار مدير تحرير الخليج 365 مسئول ملف مجلس الوزراء، أن هذه المشروعات ستكون تحديدا فى إطار خدمة الاقتصاد المحلى وتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنى هذه الدول، ما يساعد طبعا فى قوة مصر الناعمة فى قارة أفريقيا.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى إننا دائما ما نتذكر أن مصر كانت حاضرة بقوة شديدة فى أفريقيا فى فترة الخمسينات والستينات، وعدنا مرة أخرى بقوة اعتبارا من 2014، وهذه الآلية ستساهم فى مزيد من دفع العلاقات الثنائية ما بيننا وبين دول حوض النيل الجنوبي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها الوكالة المصرية للتنمية والتي "تخدم" على دول أفريقيا بصفة عامة، ولكن هذه الآلية ستكون تحديا تستهدف هذه الدول.