شكرا لقرائتكم خبر عن مدير ترميم المتحف المصرى: لدينا 14 ألف قطعة أثرية الكثير منها يعرض لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسين كمال مدير مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن الحضارة المصرية القديمة من أهم الحضارات، موضحا أن وجود متحف يحاكي الحضارة المصرية يليق بحجم المتحف المصري هو هدية للعالم، ونوثق من خلاله تاريخ الحضارة المصرية.

وأضاف حسين كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن القاعات الرئيسية بالمتحف المصري الكبير تقدر بـ12 قاعة تم افتتحاها على مساحة 18 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن هذه القاعات تحكي قصة الحضارة المصرية من قبل الأسرات القديمة.

وأشار إلى أن هناك مساحات عرض متحفي كبيرة مفتوحة منها ميدان المسلة والبهو العظيم والدرج العظيم ومراكب الملك خوفو وقاعات العرض الرئيسية وقاعة الملك توت، فضلا عن أنشطة تجارية وثقافية وهو صرح ثقافي، مفيدا بأن هناك 14 ألف قطعة أثرية في قاعات العرض الرئيسية وعدد كبير من القطع الأثرية يعرض لأول مرة في المتحف المصري الكبير.