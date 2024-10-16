شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن مصطلح "اقتصاد حرب": "لا يعنى أن مصر ستدخل حرباً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مصطلح "اقتصاد حرب"، قائلا: "لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك عدة سيناريوهات فى حالة استمرار تطورات وتأزم الأوضاع فى المنطقة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إننا بدون دولة قوية ستكون مطمع لأى دولة أخرى وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر، قائلا: "منخافش من أو تهديدات خارجية أهم حاجة الجبهة الداخلية تكون متماسكة".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون فى قطاع الصناعة وقطاعات آخرى مختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل فى يونيو المقبل.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التى تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التى تحدث.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.