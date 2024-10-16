وزير الرى يلتقى مدير عام المعهد الدولى لإدارة المياه

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مارك سميث مدير عام المعهد الدولى لإدارة المياه IWMI، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقى التاسع.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مذكرة التفاهم الجارى الإعداد لتوقيعها بين وزارة الموارد المائية والري والمعهد الدولى لإدارة المياه IWMI، والتى تهدف لدعم مبادرة AWARe من خلال أنشطة البحث وتبادل المعرفة.

وتتضمن أنشطة التعاون حشد جهود المكاتب الإقليمية الأربعة لـ IWMI فى أفريقيا لدعم مجهودات دمج المياه فى أجندة العمل المناخى العالمى تحت مظلة مبادرة AWARe، بما فى ذلك الفعاليات والاجتماعات الفنية والندوات، بالإضافة للتعاون بين المنظمة ومركز التدريب الافريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية ذات صلة وجلسات بناء القدرات، والمشاركة بين الجانبين فى تطوير مقترحات لمشروعات قابلة للتمويل تتعلق بالمسار السادس من مبادرة AWARe.

كما يشتمل التعاون على الاستفادة من مخرجات مبادرة AWARe وقدرات IWMI فى تنفيذ مشروعات بعدد من المسارات (مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية - مبادرة الانتقال من الهشاشة إلى المرونة فى مواجهة تغير المناخ فى وسط وغرب وشمال آسيا - مبادرة التحولات المستقبلية لأمن المياه ).