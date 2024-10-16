شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تساهم بمبادرات إنسانية فى اليوم العالمى للمكفوفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأربعاء، 16 أكتوبر 2024 03:46 م
تساهم وزارة الداخلية بالعديد من المبادرات لمشاركة المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الذى يوافق 15 أكتوبر من كل عام.
ويهدف اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء إلى دعم ونشر الوعى بحقوق المكفوفين ودمجهم داخل المجتمع وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية التعامل وتقديم المساعدة للكفيف.
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