شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تساهم بمبادرات إنسانية فى اليوم العالمى للمكفوفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تساهم وزارة الداخلية بالعديد من المبادرات لمشاركة المواطنين الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء الذى يوافق 15 أكتوبر من كل عام.

ويهدف اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء إلى دعم ونشر الوعى بحقوق المكفوفين ودمجهم داخل المجتمع وبث التوعية والتثقيف وإرشاد الأفراد بكيفية التعامل وتقديم المساعدة للكفيف.