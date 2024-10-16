شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نجاح عملية دقيقة لتغيير الصمام الأورطى لمريض باستخدام القسطرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، فى إجراء عملية دقيقة لعلاج ضيق الصمام الأورطى، باستخدام تقنية القسطرة (TAVI) لمريض يبلغ من العمر 75 عامًا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن مستشفى العاصمة الإدارية استقبلت المريض وهو يعانى من آلام حادة فى الصدر، وضيق فى التنفس، بالإضافة إلى نوبات إغماء متكررة.

وقد تم فحص الحالة من قبل استشاريى لجنة القلب، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حازم خميس، رئيس قسم القلب والقسطرة، حيث تبين أن المريض يعانى من ضيق شديد فى الصمام الأورطى، وهو ما يتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا لإجراء عملية تغيير الصمام بواسطة القسطرة (TAVI).

وفى خطوة سريعة للتدخل الطبى، تم إدخال المريض إلى وحدة قسطرة القلب فى المستشفى، حيث أُجريت العملية بنجاح، وقد قاد العملية فريق طبى من الخبراء المتخصصين فى أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، مما يعكس كفاءة وتطور الخدمات الطبية فى مستشفى العاصمة الإدارية، إلى جانب الدعم الذى قدمته الفرق الطبية المعاونة لضمان نجاح هذا التدخل الجراحى المعقد.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية تغيير الصمام الأورطى بالقسطرة (TAVI) تُعد خيارًا آمنًا وفعالًا، خصوصًا للحالات التى يصعب فيها إجراء الجراحة التقليدية، وهو ما يسهم فى تحسين جودة حياة المرضى، كما أن وحدة القسطرة القلبية فى مستشفى العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وتعمل على تقديم جميع الخدمات العلاجية والطارئة على مدار الساعة، لتلبية احتياجات المرضى بأعلى معايير الجودة.

الفريق الطبي



خلال العملية



مستشفى العاصمة الادارية



نجاح عملية دقيقة لتغيير الصمام الأورطي لمريض باستخدام القسطرة