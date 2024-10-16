شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حرب أكتوبر غيرت وجه الحياة على أرض مصر والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفالية التي أقامها قطاع الإعلام الداخلي بـ الهيئة العامة للاستعلامات بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن حرب أكتوبر غيرت وجه الحياة على أرض مصر، حيث أعادت لمصر عزتها وللعسكرية المصرية كبريائها وشموخها.

وأضاف محافظ القاهرة أن دور المؤسسة العسكرية امتد لإعادة بناء الوطن فكانت مشاركته فى المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب استمرارها فى القيام بدورها المنوط بها في حماية أمن مصر القومى وتحقيق التنمية الشاملة مستلهمة من روح أكتوبر نبراسًا يضئ لنا الطريق.

ووجه محافظ القاهرة التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

شهد الاحتفالية منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من أبطال حرب أكتوبر والمحاربين القدامى.

وشهدت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والأغانى قدمها أطفال من ذوي الهمم ، وطلبة المدارس، كما تم تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر.