الأسبوع المقبل.. خطة النواب تناقش وزير المالية في حزمة التيسيرات الضريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد 4 اجتماعات الأسبوع المقبل.

وقال سالم في تصريحات له، إن الاجتماعات هي:

الاجتماع الأول: عصر يوم الأحد الموافق 20/10/2024 وذلك لمناقشة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الاجتماع الثاني يوم الأحد أيضا، لمناقشة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتابع: أما الاجتماعين الثالث والرابع سيتم عقدهم عصر يوم الاثنين الموافق 21/10/2024، للاستماع إلى رؤية الدكتور احمد كوجاك وزير المالية عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة فيما يخص الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي ستقدمها الوزارة الممولين.