استخراج الوثائق مجانًا.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للمكفو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، الذي يُحتفل به في 15 أكتوبر من كل عام، من خلال تنظيم العديد من المبادرات الاجتماعية والفعاليات التي تستهدف دعم الأطفال ذوي الإعاقة البصرية.

شملت الأنشطة التي تم تنظيمها زيارات لثلاث مدارس للأطفال المكفوفين في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم تقديم هدايا عينية للأطفال. كما نظمت الوزارة احتفالية في نادي المنيل لضباط الشرطة، بمشاركة 40 من طلاب المدارس المكفوفين، حيث قدموا عروضًا فنية متنوعة مثل الشعر والعزف والغناء والتمثيل المسرحي، مما أتاح لهم فرصة إبراز مهاراتهم وإبداعاتهم.

إلى جانب ذلك، تم تنظيم فعاليات في أندية الشرطة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم والمساندة المعنوية للأطفال ذوي الإعاقة البصرية، إضافة إلى توزيع الهدايا العينية لهم.

وفي إطار تعزيز التواصل بين الشرطة والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، استقبل قطاع حقوق الإنسان بالوزارة وفودًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية المكفوفين المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سُبل الدعم والاتصال وتوفير خدمات ميسرة لهم.

كما قررت الوزارة منح الأشخاص المكفوفين إعفاءً من رسوم استخراج الأوراق الثبوتية، مثل وثائق السفر وتصاريح العمل، وذلك لمدة أسبوع اعتبارًا من 15 أكتوبر في جميع أنحاء الجمهورية.

لقيت هذه المبادرات الإنسانية استحسانًا كبيرًا من الأطفال وذويهم، حيث أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في دعمهم وتوفير سبل الراحة والتمكين لهم.