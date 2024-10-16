قرار جديد من القضاء بشأن استئناف عصام صاصا على حكم حبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قال محمد حمودة، محامي مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إن محكمة الاستئناف، حددت جلسة 27 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات استئناف موكله على حكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بحبسه 6 أشهر، في قضية القتل الخطأ تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف حمودة في تصريح لمصراوي، أنه كان تقدم بطلب استئناف على الحكم الصادر ضد موكله، في القضية رقم 6735 لسنة 2024 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وحددت المحكمة نظرها وفقا للقرار السابق.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مؤدي المهرجانات عصام صاصا بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.

كان ضباط مطار القاهرة الدولي تسلموا عصام صاصا بعد قدومه من دولة الإمارات، قبل جلسة محاكمته، في قضية دهس المواطن أحمد مفتاح، 42 عامًا، على الطريق الدائري بسيارته التي كان يقودها بـ"رعونة" إذ كان تحت تأثير المخدر.

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