شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توصى بتنظيم فعاليات رياضية كبرى لدعم الصحة في جميع العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا جديدا يقدم الدروس المستفادة والمخططات للاستفادة من الرياضة كمحرك للصحة، ففي إطار الاستفادة من تجارب بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 والبناء عليها، أطلقت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية اليوم تقريراً جديداً يقدم الدروس المستفادة والتوصيات لتنظيم فعاليات رياضية كبرى وشعبية صحية وآمنة في جميع أنحاء العالم.

التقرير، الذي يحمل عنوان "تغيير اللعبة: تعزيز الصحة والرفاهية من خلال الأحداث الرياضية" ، هو نتاج شراكة الرياضة من أجل الصحة التي استمرت لمدة 3 سنوات والتي تأسست في عام 2021 من قبل قطر ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، لتقديم وضمان إرث كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 الصحية والآمنة، تم إطلاقه خلال حدث وزاري بعنوان "تعزيز الصحة والرفاهية من خلال الأحداث الرياضية"، الذي عقد في الدوحة خلال الدورة الـ 71 الجارية للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وقالت الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في قطر: "إن التعاون بين قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يمكن أن يلهم منظمي الأحداث الرياضية العالمية الكبرى لدمج الصحة في تخطيط وتنفيذ أحداثهم".

وأوضحت الكواري: "إن نموذج الرياضة من أجل الصحة التزامًا بتسخير القوة التحويلية للأحداث الرياضية الكبرى لخلق تحسينات دائمة في الصحة العامة والرفاهية"، "يوضح هذا التقرير جهودنا التعاونية - وهو نموذج جديد يوحد الدول والمنظمات الدولية والاتحادات الرياضية في مهمة مشتركة".

وأضاف الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن التقرير الجديد أظهر قوة الرياضة - والأحداث الرياضية - في تمكين الناس من عيش حياة أكثر صحة، جسديًا وعقليًا.

وأوضح الدكتور تيدروس: "مرة أخرى، نرى أن تعزيز الصحة والدعوة إلى الصحة والأمن الصحي يمكن دمجها بسلاسة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتلتزم منظمة الصحة العالمية بضمان استمرار استخدام الأحداث الرياضية كمحركات قوية للصحة المستدامة".

قال معتز برشم، بطل القفز العالي الأولمبي القطري: "تتمتع الرياضة بقدرة لا مثيل لها على إلهام وتوحيد وتحويل حياة الناس، ومن خلال تعزيز الصحة البدنية والعقلية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ستساهم الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والعقلية خلال البطولة، الرياضة من أجل الصحة وأظهرت المبادرة كيف يمكن للرياضة أن تؤدي إلى حياة أكثر صحة للجميع، مما يشكل نموذجًا قيمًا للأحداث العالمية المستقبلية.

توجت شراكة الرياضة من أجل الصحة بتنظيم مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالصحة خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، والتي تتناول تعزيز الصحة (مكافحة التبغ، والأنظمة الغذائية الصحية، والصحة العقلية، والنشاط البدني)، والأمن الصحي، والدعوة والاتصالات، تم إجراء مراجعة للمشروع الممتد لـ 3 سنوات وأسفرت عن مجموعة من التوصيات التي تضمنت أهمية ما يلي:

إعداد مذكرات تفاهم مع القطاع الصحي الخاص – بما في ذلك المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية – قبل الأحداث الكبرى لوضع الأساس للتعاون الفعال؛ إشراك كافة الجهات والهيئات ذات الصلة في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ، تطوير ومراجعة الخطط والإجراءات الشاملة لتعزيز السلامة في الأحداث الرياضية الكبرى، ثم اختبارها من خلال برنامج تدريبي شامل بنفس القدر وسلسلة من التدريبات على الحوادث الكبرى، إنشاء آليات لتعزيز الالتزام بتدابير الصحة العامة والاجتماعية وغيرها من بروتوكولات الصحة العامة المعمول بها.

تم إطلاق شراكة الرياضة من أجل الصحة لدعم الجهود الرامية إلى حماية الصحة أثناء البطولة وبعدها، حتى يتمكن الزوار واللاعبون والموظفون والسكان من قضاء وقت آمن وممتع، كما ركزت الشراكة على الدعوة إلى تحسين الصحة خارج نطاق الرياضة، والاستفادة القصوى من كأس العالم وإرثها من خلال ربطها بمجموعة من البرامج التي تعزز النشاط البدني والتغذية الصحية واختيارات نمط الحياة الصحية.

يلخص هذا التقرير عملية التعلم ونتائج الشراكة، ويقدم مشروع كأس العالم الصحي في قطر 2022 كنموذج يمكن تصميمه في الأحداث الرياضية المستقبلية.

وقالت المنظمة، إن شراكة قطر، ومنظمة الصحة العالمية ،تترك إرثًا لفعاليات رياضية كبرى أكثر أمانًا وصحة، حيث يتم تغيير قواعد اللعبة وتعزيز الصحة والرفاهية من خلال الأحداث الرياضية.