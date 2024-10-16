شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة جنوب الصعيد.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 16 اكتوبر 2024 إلى الإثنين 21 أكتوبر 2024.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، كما يلى:-

الأربعاء 16 أكتوبر:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والمحسوسة 20 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

الخمييس 17 أكتوبر:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والمحسوسة 21 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.



الجمعة 18 أكتوبر :

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والمحسوسة 20 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة.

السبت 19 أكتوبر:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والمحسوسة 19 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الأحد 20 أكتوبر:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والمحسوسة 19 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

الإثنين 21 أكتوبر:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة .

السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والمحسوسة 19 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة .

جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار نهاراً حار على باقى الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.