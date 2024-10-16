شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مهمة لمجلس أمناء جامعة الجلالة بعد حادث الأتوبيس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس أمناء جامعة الجلالة اجتماعًا طارئًا لمتابعة حادث السير المؤسف الذي تعرض له عدد من طلاب وطالبات الجامعة، وأسفر عن إصابة البعض، ووفاة طلاب آخرين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى:









• تشكيل فريق دعم صحي ونفسي ودراسي لحالات المصابين، نظرًا لأن آثار ما بعد الصدمة قد تؤثر على أدائهم الدراسي بعد تلك اللحظات العصيبة.

• تحمل كافة نفقات العلاج دون التقيد بالحد الأقصى للتغطية التأمينية للطلاب.

• تقديم منحة بنسبة 50٪ لكل المصابين بالحادث، وذلك حتى تمام التخرج بإذن الله.

• توفير وسيلة نقل آمنة عاجلة للمقيمين في قرية بورتو من وإلى الجامعة دون أي أعباء مالية، حتى يتم توفير سكن لهم في مدينة الجلالة.

• دعم طلاب الجامعة نفسيًا في مواجهة مصابنا الأليم، وتحليل طلباتهم المشروعة وتنفيذ ما يقع في نطاق صلاحيات إدارة الجامعة على الفور

• زيادة التوعية بين الطلاب حول مخاطر استخدام باصات غير آمنة، ومناشدة الطلاب لاستخدام وسائل النقل الرسمية المراقب عليها، مع توفير كافة السبل التي تضمن راحة وسلامة الطلاب على الطريق.

• دراسة التوسع في السكن الجامعي في مدينة الجلالة ليشمل الجميع، وذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة