شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التوقيت الشتوي فى مصر 2024.. باقى 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

باقى نحو 15 يوما على بدء التوقيت الشتوي فى مصر 2024 ، حيث نص القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا على أن تكون الساعة القانونية في مصر هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى، والذى يوافق هذا العام 31 أكتوبر.

اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كون يوم الجمعة إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، لذا كان اختياره تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

التوقيت الشتوي



إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر جاء بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023.

تطبيق التوقيت الشتوى



آلية فروق التوقيت بين الصيفي والشتوي تكون بتقديم الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي وتأخير الساعة 60 دقيقة في التوقيت الشتوي.

لماذا يتم تطبيق التوقيت الصيفى؟

وطبقت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

الرئيس السيسى يصدق على تقرير نظام التوقيت الصيفى

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

ووفقا لما أشارت له الحكومة في تصريحات سابقة، يوفرتطبيق التوقيت الصيفى 10% من إجمالى استهلاكات الطاقة والكهرباء، فى ظل الارتفاع الكبير فى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية، ويرشد استغلال الطاقة.