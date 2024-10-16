شكرا لقرائتكم خبر عن حاسبات حلوان تنظم ندوة "اعرف واجبك - اعرف حقك" لتعريف الطلاب بالقيم الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، ندوة بعنوان "اعرف واجبك- اعرف حقك" وذلك بالتعاون مع كلية التربية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورياده الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى زالدكتور أمل أبوطبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقد حاضرت فى الندوة الدكتور عزة الخضرى استاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة حلوان.

وتناولت الندوة عدة محاور هامة منها معرفة القيم الجامعية وعناصر المجتمع الجامعى وواجبات الطالب الجامعى مثل الالتزام بالمواعيد المعلنة و التعامل بشكل لائق والحفاظ على المال العام .

كما تناولت التعريف بحقوق الطالب الجامعى مثل توفير مباني ومعامل وسكن للمغتربين وتوفير انسطة ومسابقات وتأمين صحى ملائم.

وقال الدكتور أسامة إمام ان كليه الحاسبات تهدف الي تدريب ابنائها الطلاب علي العديد من الدورات في مختلف التخصصات وذلك لصقل مهارات الطلاب علي كافه المستويات.

تهدف الدورات المختلفه الي تحسين التواصل في بيئة الكليه ونبذ التوتر والنزاعات بين الطلاب، فبغض النظر عن المشكلة أو السبب فإنّ التواصل عن علم لمعرفه حقوق و واجبات الطالب يعدّ عاملاً مهماً وأساسياً في تخفيف حدة التشتت وخاصه لطلاب الفرقه الاولي.

فيما قالت الدكتور أمل أبوطبل ان الكليه تتبني خطه طموحه لخدمه المجتمع وتنميه البيئه سواء داخليا برفع كفاءة مبني الكليه وتشجيع الطلاب علي ممارسه انشطه ودعم لمجتمعنا المحيط وسيتم الاستعانه بخريجين الكليه للتعاون مع الطلاب للاشتراك في منافسات الهاكثون العالميه.

شهدت الندوة حضور والدكتور منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمل أبوطبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعماد سعيد أمين الكلية وعدد من الطلاب واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين بالكلية.