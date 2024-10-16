شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيرانى يزور مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى أن وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى سيزور مصر غدا الخميس، فى إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد فى المنطقة .

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الخارجية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء.

وأشار الوزير إلى استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار سواء في غزة أو لبنان والاعتداءات في الضفة الغربية.