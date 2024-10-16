شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول دولى يؤكد أهمية التنبؤ بحالات الجفاف على المستوى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور استيفان ديترش نائب رئيس المركز الدولي للموارد المائية بمنظمة "يونسكو" أهمية التنبؤ بحالات الجفاف على المستوى العالمي.. مشيرا إلى أن عام 2023 العام الأكثر جفافا على مستوى العالم، فقد ازدادت درجات الحرارة والأحداث المناخية شديدة الحدة.

أضاف ديترش خلال جلسة بعنوان "العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة"، ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، إن هناك مجموعة من المؤشرات التي أصدرها المركز حول الجفاف وتحديد أماكن حدوث الظواهر الجوية عن طريق نظم الرصد المبكر.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

يتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.