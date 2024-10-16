شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لتنسيق العمل بين مكتب شكاوى المرأة وأعضاء شبكة المحاميين المتطوعين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

عقد مكتب شكاوى المرأة بـ المجلس القومى للمرأة، دورة تدريبية حول تنسيق العمل بينه وأعضاء شبكة المحامين المتطوعين الجدد والتى استمرت على مدار يومين، بحضور محاميات ومحاميين متطوعين من مختلف المحافظات وولاء سليم مدير إدارة المتابعه بمكتب شكاوى المرأة.

وتناولت الدورة التدريبية، العديد من الموضوعات منها التعريف باليات العمل ودور المرأة في الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والدور الاساسي لمكتب الشكاوي واختصاصاتة ومناقشة وحدة المتابعة المسئولة عن أعضاء شبكة المحامين المتطوعين وعرض قواعد العمل التنظيمية واللائحة، وتضمن اللقاء مهارات تطبيقية للصحة النفسية للمحامين المتطوعين و ⁠التعريف بوحدة لم الشمل بالأزهر الشريف.

وتجدر الإشارة، إلى أن خط استشارات مكتب شكاوى المرأه 15115 يتلقي استفسارات وشكاوى السيدات ويعمل يوميا من 9 صباحا لـ 9 مساء.



