شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تعلن فتح باب التسجيل بمشروع تصميم وتطوير الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التسجيل بمشروع " تصميم وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية"، وذلك لدعم مشروعات التخرج بالجامعات المصرية للعام الدراسى 2024/2025.

ويهدف المشروع إلى بناء القدرات البشرية ونشر المعرفة وتعزيز العمل في مجال الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وتحسين القدرة التنافسية بين الجامعات لتخريج جيل من الأخصائيين والعلماء على درجة عالية من الكفاءة ليكونوا النواه المستقبلية للأنشطة الفضائية بمصر.

شروط التسجيل:

1- أن يكون الطلاب المتقدمين للتسجيل بالمشروع في السنة النهائية بكليات الهندسة والحاسبات والعلوم ونظرائهم.

2- ألا يقل عدد الطلاب المسجلين بكل مشروع عن 5 طلاب.

3- أن يقوم ممثل عن كل مجموعة بالتسجيل للمجموعة ككل واختيار مشروع واحد فقط من المشاريع الموجودة برابط التسجيل.

4ـ سيتم غلق باب التسجيل في المشروع يوم 31/10/2024 أو عند اكتمال العدد المطلوب.

طريقة التسجيل:

على الراغبين في التسجيل ملئ البيانات المطلوبة والموضحة بالرابط التالي:

https://forms.gle/jJx9iCFpyRLwieky6

* سيتم التواصل مع الطلاب المقبولين بالمشروع فور انتهاء اختيار المجموعات المشاركة.

** تلتزم المجموعات المشاركة في المشروع بتسجيل المشروع المختار كمشروع تخرج بالجامعة/الكلية خلال شهر من تاريخ اعلامهم باختيارهم بالمشروع ورفع بيان التسجيل على رابط التسجيل للمشروع.



