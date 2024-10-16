شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا حول ختام الدورة الـ71 للجنة الإقليمية.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفي بشأن اختتام الدورة الــ 71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ‫لشرق المتوسط، وذلك يوم غد الخميس الموافق 17 أكتوبر. ‬

يشارك في المؤتمر كل من: الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، و الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة في قطر و الدكتور ريتشارد برينان مدير برنامج الطوارئ الإقليمي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور أدهم رشاد، مدير إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

يناقش المؤتمر الصحفى وضع الطوارىء الصحية فى اقليم شرق المتوسط، والوضع فى المستشفيات فى كل من غزة ولبنان وتفشى الأمراض مثل الكوليرا والحصبة والتهاب الكبد "أ" ، وحملات التطعيم ضد شلل الأطفال فى غزة، كما يتم مناقشة وضع فيروس جدرى القرود، والأمراض المتفشية فى القارة الأفريقية.

يذكر ان المؤتمر الصحفى يعقد بالحضور الشخصى في قطر بالدوحة أو المشاركة عن بعد عبر الفيديو.



