شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: برامج تدريب مجانية للشباب من سن 18 إلى 45 سنة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فى تنفيذ برنامجين تدريبين بالمجان على مهن التفصيل والخياطة لعدد 30 متدربة من الفتيات ، بوحدة التدريب المتنقلة بقرية قلندول مركز ملوى، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى، تحت إشراف الإدارة المركزية لـ التدريب المهني بالوزارة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الدورات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، فعاليات إختبار نهاية البرنامج التدريبي المجاني للفتيات ( النظرى والعملى ) على مهنة التفصيل والخياطة، وذلك لـ 10 متدربات، وذلك بعد انتهاء برنامج التدريب وفق نظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية فى الفترة الصباحية التى تبدأ من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ، بوحدة التدريبية المتنقلة بمؤسسة نجم الخير بمدينة العاشر من رمضان التابعة للمديرية، فى ضوء خطة التدريب المهنى والتى تهدف إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، اجتماعا موسعا مع مع المكلفات بأداء الخدمة العامة لدى المديرية، جرى خلاله إجراء حوار مفتوح عن التعريف بوزارة العمل ، ومجالات عملها ، والأدوار الهامة التي تقوم بها ، وكذلك اختصاصات المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها ، وكيفية الاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم في أداء تلك المهام ، مما يساعد على إنجاز الأعمال بدقة ، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، فى إطار التعاون المثمر بين المديرية وإدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ، كما تم توزيعهم توزيعا جغرافيا طبقا لمحل إقامتهم على إدارات المديرية والمكاتب التابعة لها ، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن.