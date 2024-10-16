شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن 190 فرصة عمل بالدقهلية والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء 190 فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين بمحافظتى الدقهلية والمنيا، من سن 18 إلى 35 سنة، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، ويمكن التقديم عليها خلال الفترات المحددة فى هذا البيان.

وبحسب المعلومات فإن مجال العمل في هذه الفرص هو: "أخصائي تمويل " وذلك داخل أحد مؤسسات التمويل الأصغر بفروعها بمحافظة الدقهلية بواقع 120 فرصة بـ ( كفر الاطرش – شربين – بلقاس – المنصورة – الجمالية - منية النصر – دكرنس )، و70 فرصة فى محافظة المنيا بـ ( ديرمواس – ملوى – مغاغا – سمالوط )، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بإيجاد فرص عمل للشباب ،بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين .

وبحسب بيان صحفي ، قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،أن الرواتب مجزية، وتأمين صحى، وإجتماعى، ووثيقة تأمين على الحياة، وأن التقديم بفروع المؤسسة بالدقهلية ، من الساعه 11 صباحاً ، بفرع كفر الاطرش يوم الاثنين الموافق 21 – 10 – 2024 وعنوانه : كفر الأطرش برالسوق أمام مسجد الفردوس منزل أ- نشأت ، وفرع شربين يوم الثلاثاء الموافق 22 – 10 - 2024 ، وعنوانه : شارع المركز بجوار قسم الشرطة أمام المدرسة الثانوية الصناعية عمارة د/ بدوى ، وفرع بلقاس يوم الاربعاء 23 – 10 -2024 ، وعنوانه : ميدان خطاب، وفرع المنصورة يوم الخميس 24-10-2024 ، وعنوانه : شارع قناة السويس بجوار برج الجندي ، وفرع الجمالية يوم الإثنين 28 – 10 – 2024 ، بالعنوان: شارع الكباس أمام موقف صان الحجر بجوار البنك الزراعي ، وفرع منية النصر يوم الثلاثاء 29 – 10 – 2024 ، وعنوانه : ميت الخولي مؤمن شارع الثانويه امام برج الياسمين، وفرع دكرنس يوم الاربعاء 30 – 10 – 2024 ، وعنوانه : 2 شارع المؤسسة عمارة الفرسان أمام مول طارق حامد الدور الأول ..

كما أضافت المدير العام ، أن التقديم بفروع المؤسسة بالمنيا من الساعه 11 صباحاً ، فى : فرع ديرمواس يوم الثلاثاء 29 – 10 – 2024 ، وعنوانه: شارع مصر اسوان اعلى مقر البنك الاهلى الجديد بجوار الشهر العقارى برج الاندلس، وفرع ملوى يوم الاربعاء 30 – 10 – 2024 : 29 شارع المدارس متفرع من طريق القاهرة - اسوان الزراعى بجوار مستشفي النيل ، وفرع مغاغا يوم الخميس 31 – 10 – 2024 ، وعنوانه : شارع الدسوقى القبلى امام مصلحه الشهرالعقارى بجوار محل ابو النسب للملابس ، وفرع سمالوط يوم الثلاثاء الموافق 5 – 11 – 2024 بالعنوان : 2 شارع عاكف ( الشهيد فاروق خشبة سابقا ) من طريق مصر اسوان الزراعى بجوار البنك الاهلى ، أنه يمكن للراغبين فى العمل بتلك الوظائف بالفروع المشار إليها من خلال الدخول على الرواط التالية : محافظة الدقهلية https://forms.gle/i2gJeekpt3NxvJcL8 ، ومحافظة المنيا https://forms.gle/ccw9kjigW41cLxuG6 ، كما يمكن الإستفسار، والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414 ،بالمسؤول أحمد الشيخ .