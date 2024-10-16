شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالأرصاد العالمية: مبادرة لنشر أنظمة الإنذار المبكر بظواهر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس قسم مراقبة نظام الأرض بـ منظمة الأرصاد الجوية العالمية، دومينيك بيرود، إن المنظمة أطلقت مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" بهدف تغطية البلدان كافة بأنظمة الإنذار المبكر بالكوارث والظواهر المناخية.

وأضاف دومينيك في جلسة بعنوان "إجراءات من أجل التكيف والمرونة في مجال المياه والمناخ" ضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن المنظمة أجرت مسحا للتنبؤ بالتغيرات الأهم في كل منطقة، وكان أبرزها: السيول والسيول الخاطفة، وموجات الجفاف، وتدفقات الأنهار.

وأوضح أن المنظمة ترسي القواعد وتطرح الحلول التشغيلية للتنبؤ بالظواهر المناخية، وكيفية إنشاء محطات الرصد.

وأشار إلى وجود قرار من الأمم المتحدة لدعم 13 دولة إفريقية فى هذا الصدد، ومنها إثيوبيا وليبيريا ومدغشقر وجنوب السودان وأوغندا.