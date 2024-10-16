لتعذر حضوره.. تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قتل شاب بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قتل شاب، بسبب خلافات مالية في منطقة دار السلام، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، لتعذر حضور المتهم من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة أحمد أبوالفتوح مصطفي، والمستشارين حامد محمد السيد ومحمد أحمد بسيوني، وسالي عمرو أمين، أمانة سر مجدي وهبه.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة الشروع في قتل شاب في منطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 13704 لسنة 2023 جنايات دار السلام، والمقيدة برقم 2730 لسنة 2023، قيام المتهم، "أحمد.م" بالشروع في قتل شاب بعد التعدي عليه بسلاح أبيض في رقبته وذراعه أدي إلى فقدان واعيه وتم نقله إلى مستشفى، وهناك تم إخطار القسم الشرطة وتمكنت من القبض على المتهم، وجاء ذلك بسبب خلافات مالية بينهما، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.