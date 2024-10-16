شروع في ذبح شاب بالحي الأول بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب شاب بجرح طعني بالرقبة، إثر مشاجرة بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بالحي الأول.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، والوقوف على ملابساته.

تبين بالفحص إصابة شاب يدعى "عبد الرحمن" 18 سنة بجرح بالرقبة إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد آخرين.

المارة أسرعوا بنقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، ويكشف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة.