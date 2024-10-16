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"غسل 25 مليون جنيه".. حيلة رجل أعمال لإخفاء تجارة العملة في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير بمحافظة الجيزة بتهمة غسل 25 مليون جنيه، والتي كانت حصيلة نشاطه في تجارة العملة غير المشروعة.

وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم قام بتوظيف الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في شراء عقارات وأراضٍ تجارية وسكنية، في محاولة لإضفاء الشرعية على تلك الأموال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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