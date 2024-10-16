"كوكايين وحشيش بملايين".. ضبط عصابة لتجارة المخدرات في مطروح-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح من ضبط 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة الضبعة، بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات قيمتها حوالي 3 ملايين جنيه.

جاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، والتي أكدت تورط المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة في المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وكان بحوزة أحدهم 20 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، بينما تم العثور لدى الآخرين على 15 كيلوجرامًا من نفس المخدر بالإضافة إلى كمية من مخدر الكوكايين. كما تم العثور على سلاح ناري محلي وعدد من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.