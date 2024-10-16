عاهة مستديمة بالوجه.. تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على مسن في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على مسن وإصابته بعاهة مستديمة بالوجه، في منطقة مدينة نصر ثالث، إلى جلسة 12 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة أحمد أبوالفتوح مصطفي، والمستشارين حامد محمد السيد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين، أمانة سر مجدي وهبه.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة عاهة مستديمة بالوجه في منطقة مدينة نصر ثالث.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 16225 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم 2084 لسنة 2023، قيام المتهم، "محمود.ع" بالتعدي بالضرب مسن بسبب قيام المجني عليه بسكب المياه على المتهم أثناء وقوفه بجوار المنزل، الأمر الذي استشاط المتهم غضبا وظل ينتظره وعندما شاهده في الشارع أقدم بالتشاجر معاه وعلى أثرها ضربه بسلاح أبيض في الوجه "مطواة"، فتسبب في إصابته بقطع 22 غرزة بالوجه.

وتم نقله إلى مستشفى مدينة نصر العام لإسعافه وتم إبلاغ رجال المباحث وتمكنت من ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.