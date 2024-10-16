بعقارات وسيارات.. ضبط عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عاطلين مقيمين في محافظة أسيوط، أحدهما له معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وتمت عملية غسل الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضي والعقارات، والسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها صبغة شرعية، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.