قرار عاجل من القضاء بشأن اتهام إسلام البحيري في قضية شيك بدون رصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى المقامة ضد إسلام البحيري، التي تتهمه بتقديم شيكات بدون رصيد بالتصالح.

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت غيابيًا على إسلام البحيري بالحبس 3 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد.

كانت هناك عدة قضايا ضد إسلام البحيري، تتعلق بشيكات بدون رصيد، من بينها شيك بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، وآخر بقيمة 600 ألف جنيه، إضافة إلى شيكين آخرين بقيمة 34 ألف جنيه لكل منهما.

وتم القبض على بحيري بناءً على أحكام قضائية سابقة بحقه، إلا أن النيابة قررت إخلاء سبيله بعد تقديمه معارضة على هذه الأحكام.