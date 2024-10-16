الداخلية تضبط هاربين من حبل المشنقة في الدقهلية وسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالإعدام.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، عن ضبط ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، والمحكوم عليها بالإعدام في جناية "قتل عمد".

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، المطلوب التنفيذ عليه في جناية "قتل عمد"، والمحكوم عليه أيضاً بالإعدام.

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما، أقرا بصحتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين،