احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 10222 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 29680 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1758 مخالفة السير بدون تراخيص و34 دراجة نارية مخالفة و10222 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و1682 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و10 مخالفات موقف عشوائي و8 مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.