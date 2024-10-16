احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 10222 مخالفة مرورية خلال يوم

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 29680 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1758 مخالفة السير بدون تراخيص و34 دراجة نارية مخالفة و10222 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و1682 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و10 مخالفات موقف عشوائي و8 مخالفات شروط التراخيص.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع