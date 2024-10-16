متلاعبًا بأحلام الشباب.. ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط مدير كيان تعليمي غير مرخص، للنصب على المواطنين بالجيزة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

وهذا الكيان كان يهدف للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية في بعض المجالات مقابل مبالغ مالية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات ستمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وهو ما كان غير صحيح.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المدير المسئول عن الكيان، وعُثر في مقر الكيان على عدد من الشهادات في مجالات مختلفة ومطبوعات دعائية خاصة بالكيان وثلاثة أختام أكلاشيه وإيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.