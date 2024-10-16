شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط السائقين متعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط السائقين متعاطى المخدرات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط السائقين متعاطى المخدرات.

وأيد 94% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط السائقين متعاطى المخدرات، بينما عارض 6% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط السائقين متعاطى المخدرات.