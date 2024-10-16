شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار نهاراً حار على باقى الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.