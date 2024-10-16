شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن محور بديل خزان أسوان بعد افتتاحه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

فى واحدة من أعظم المشروعات المنتظرة بأقصى جنوب مصر، يستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، والذى افتتحه الرئيس السيسى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

1- يأتى مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، لتسهيل الحركة المرورية عوضاً عن جسم الخزان.

2- يساعد فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان القديم إلى المحور الجديد، وذلك من أجل الحفاظ على الخزان القديم وإطالة عمره الافتراضى.

3- يعد إنجاز هذا المشروع التنموى الهام من أكبر المشروعات فى القرن الـ 21.

4- مشروع محور بديل خزان أسوان سيضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى مختلف قطاعات العمل العام.

5- مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان تنفذه وزارة النقل.

6- يبلغ طوله 5.4 كم، وعرضه 29 متراً بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه.

7- شمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل فى 2 كوبرى و1 نفق.

8- تم تنفيذ أعمال طرق بطول 3.35 كم.

9- يعمل المشروع على خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها.

10- يساعد على تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، وتحقيق الربط بين شبكة الطرق بشرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية، وذلك للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.

11- تم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابراً نهر النيل، والطريق الزراعي الغربى (القاهرة – أسوان) ، والربط على طريق أسوان / أبو سمبل.

12- تم مد المحور غرباً للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائى السريع.



محور بديل الخزان



محور بديل خزان أسوان الحر