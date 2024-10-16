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شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن محور بديل خزان أسوان بعد افتتاحه رسميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسوان - عبد الله صلاحالأربعاء، 16 أكتوبر 2024 07:30 ص
فى واحدة من أعظم المشروعات المنتظرة بأقصى جنوب مصر، يستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، والذى افتتحه الرئيس السيسى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
1- يأتى مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، لتسهيل الحركة المرورية عوضاً عن جسم الخزان.
2- يساعد فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان القديم إلى المحور الجديد، وذلك من أجل الحفاظ على الخزان القديم وإطالة عمره الافتراضى.
3- يعد إنجاز هذا المشروع التنموى الهام من أكبر المشروعات فى القرن الـ 21.
4- مشروع محور بديل خزان أسوان سيضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى مختلف قطاعات العمل العام.
5- مشروع محور وكوبرى بديل خزان أسوان تنفذه وزارة النقل.
6- يبلغ طوله 5.4 كم، وعرضه 29 متراً بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه.
7- شمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل فى 2 كوبرى و1 نفق.
8- تم تنفيذ أعمال طرق بطول 3.35 كم.
9- يعمل المشروع على خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها.
10- يساعد على تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، وتحقيق الربط بين شبكة الطرق بشرق وغرب نهر النيل بمحاور عرضية، وذلك للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.
11- تم تنفيذ المحور على النيل للربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابراً نهر النيل، والطريق الزراعي الغربى (القاهرة – أسوان) ، والربط على طريق أسوان / أبو سمبل.
12- تم مد المحور غرباً للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائى السريع.
محور بديل الخزان
محور بديل خزان أسوان الحر
المحور ليلا
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