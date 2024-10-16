شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق منزل ومطلع القوس الغربى للدائرى والان مع تفاصيل الخبر

تراقب إدارة المرور حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق كلى لمنزل ومطلع القوس الغربى بالطريق الدائرى، منعا لظهور أى كثافات مرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

وعينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري فى المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوى وحتى طريق الواحات بالجيزة، مما يتطلب الغلق الكلى لمنزل ومطلع القوس الغربى.. وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- غلق منزل القوس الغربى القادم من المريوطية والمؤدى إلى طريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه ميدان الرماية، على أن يكون البديل استكمال السير أعلى القوس الغربى، ثم استخدام وصلة حازم حسن "الكابلات" ومنها إلى طريق الإسكندرية الصحراوى إتجاه ميدان الرماية.



- غلق مطلع القوس الغربى من طريق الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية فى اتجاه المريوطية، على أن يكون البديل استكمال السير بطريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه ميدان الرماية ثم الدوران من ميدان الرماية للعودة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى فى اتجاه الدائرى، ثم استخدام مطلع القوس الغربى فى اتجاه المريوطية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال يومياً لمدة (شهر) بدءًا من الساعة 12.00 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.