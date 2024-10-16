شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لطلب شهادة بيانات عن منشأة من المركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج شهادة بيانات عن منشأة (سكنية – تجارية)، على النحو التالي:

1- صورة المستند الدال على شخصية مقدم الطلب (البطاقة الشخصية)، والأصل للاطلاع.

2- المستند المؤيد لصفة مقدم الطلب للاطلاع.

3- (توكيل رسمي من المالك/ المالكين في حالة الوكالة، عقد الإيجار في حالة تقديم الطلب من مستأجر، كما يقدم الخطاب الموجه من إحدى الجهات الرسمية (محكمة/بنك/........) في حالة طلب الشهادة لإحدى هذه الجهات).

4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

وتعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها.

وتهدف المراكز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).