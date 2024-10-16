شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية من الأدوية الناقصة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إنه تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، ومنها أدوية الضغط، القلب، السكر، الأورام، والمضادات الحيوية.

وبحسب موقع الهيئة الإلكتروني، تشمل هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متنوعة، مع استمرار المتابعة الدورية لضمان توافرها بشكل دائم.

ويمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية، كما يُمكن للصيدليات العامة الإبلاغ عن أي نقص في المستحضرات الدوائية لدى المخازن أو شركات التوزيع من خلال موقع هيئة الدواء المصرية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على متابعة سوق الدواء واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الأساسية في السوق المحلى.