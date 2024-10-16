شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. تفاصيل أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يكون هواة الفلك على موعد خلال الليالى المتبقية من شهر أكتوبر مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر، ويشاهد معظمها بالعين المجردة، ويكون من أجمل المناظر رصدها فى قبة السماء.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة بالتواريخ وإمكانية رصدها ورؤيتها ونستعرضها كما يلى:

17 أكتوبر/ اكتمال القمر (بدر ربيع الثاني)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، حيث يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

والعين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيد"، لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد فوق الأشجار، كما يُعرف أيضا باسم قمر السفر والترحال.

هذا مع العلم بأن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

19 أكتوبر/ المريخ وبولوكس

يشرق كوكب المريخ (الكوكب الأحمر = كوكب الحرب) في ذلك اليوم عند منتصف الليل تقريبا مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأم، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق، ويظلان هكذا إلى أن يختفى المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

20 أكتوبر/ القمر والثريا

يشرق القمر في ذلك اليوم في الـ 8:00 مساء تقريبا مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الشرق، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي.

يقع حشد الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة.

21 أكتوبر/ زخة شهب الجباريات Orionids

وهي من الزخات الشهابية المتوسطة، حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة، وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

وأفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل ، ولكن قد يحجب ضوء القمر الأحدب بعض الشهب الخافتة في تلك الليلة، و تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار Orion وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان أخر في السماء.

24 أكتوبر / القمر في طور التربيع الثاني

يترائى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الثاني حيث يشرق القمر متأخرا بعد منتصف الليل، حيث تبلغ نسبة لمعانه 50% ، علما بأن الجزء المضيئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس حتى ولو كانت الشمس تحت الأفق، ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس ، ثم يستمر في التحرك نحو السماء الغربية إلى أن يبدأ بالغروب عند حلول الظهر تقريبا ، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار.

24 أكتوبر/ القمر والمريخ وبولوكس

يشرق القمر في الـ 11:45 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس، ويشتهر بالكوكب الأحمر أو كوكب الحرب)، وفي نفس الوقت يكون القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأم ، وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

نرى هذا الاقتران الثلاثي الرائع بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

25 أكتوبر/ القمر وخلية النحل

يشرق القمر في ذلك اليوم بعد الـ 1:00 صباحا تقريبا مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، ولكن لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير .

يظل هذا الاقتران مرئيا بالتلسكوب حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، علما بأن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 إذ تمكن من رؤية 40 نجما فقط ..

26 أكتوبر/ الزهرة وأنتاريس

يترائى كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية = كوكب الحب والجمال) مقترنا مع النجم العملاق أنتاريس Antares أو قلب العقرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم.

ويظل هذا الاقتران مرئيا بالعين المجردة السليمة حتى غروب المشهد في الـ 7:50 مساء تقريبا، علما بأن أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.