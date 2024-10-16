أحمد سعد نجم الليلة التاسعة لمهرجان الموسيقى العربية على النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تتوالى فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٣٢ بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر.

يقام في الثامنة والنصف مساء السبت ١٩ أكتوبر ٣ حفلات بمسرح النافورة والجمهورية والاسكندرية وحفل فى السادسة مساء بالمسرح الصغير.

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان أحمد سعد حفلا بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فقرة غنائية لنجوم الأوبرا إيناس عز الدين و أميرة أحمد. وبالتزامن يشهد مسرح الجمهورية حفلا يضم باقة من المؤلفات الروحانية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات بمشاركة نجوم الفرقة سماح عباس، ولاء رميح ، أمنية سمير ، هبة عادل ، تامر نجاح ، طه حسين ، أحمد حسن ومحمد عبدالحميد .

ويشهد مسرح الإسكندرية حفلا تحييه الفنانة الكبيرة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى يسبقها فاصل لنجوم الأوبرا هند النحاس ، أحمد عصام ، سارة زكى ، يحيي عبد الحليم وأشرف وليد.

كما تقدم فرقة كريشندو المغربية للموسيقى العربية حفلاً فى السادسة مساء على المسرح الصغير .

وعلى الساحة الخارجية لدار الأوبرا المصرية تقدم فقرات غنائية مميزة فى السابعة مساء لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر.