بعد التحذير من شرائها.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن طماطم "عضة الثعبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف حسين أبوصدام، حقيقة إصابة الطماطم بـ"عضة الثعبان"، بعد تداول البعض على منصات التواصل الاجتماعي صورا للطماطم وبها ثقوب سوداء، محذرين من شرائها

وقال أبو صدام في بيان له، إن الثقوب البارزة على ثمار الطماطم، قد يكون سببها الإصابة بحشرة التوتا ابسليوتا "سوسه الطماطم".

وأوضح أن هذه الحشرة في طور اليرقه تصيب الطماطم، إذ تتسبب في دمار كبير للمحصول، حيث تحفر أنفاق بالأوراق وبالثمار مما يؤدي لتلف الكثير من الثمار، وتساهم في قلة الإنتاج، لافتا إلى أنها تصيب أحيانا البطاطس والباذنجان والفلفل، لكنها تفضل الطماطم وتسبب في دمار الكثير من المحاصيل إذا لم لم يتم مكافحتها.

وأشار إلى أن الثعابين لا تتغذى على النباتات، إنما تتغذى على الحشرات والقوارض لأنها حيوانات ليست نباتية تتغذى على اللحوم، ولم نرى حالة واحدة طوال حياتنا لمثل هذه الادعاءات، لافتا إلى أنه لو كانت هذه الادعاءات صحيحه لامتلأت المستشفيات من الوفيات نتيجه لذلك فلا يخلو أي بستان أو حقل من الأفاعي.

وأكد أن مصر تنتج أكثر من 6 مليون طن من الطماطم كل عام، إذ أن هذا الانتاج آمن تماما.