شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عبرية: انفجارات ضخمة فى صفد ومحيطها جراء اعتراض صليات صواريخ كبيرة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات هزت مدينة صفد ومحيطها جراء اعتراض صليات صواريخ كبيرة من لبنان.

وقالت مصادر إسرائيلية أن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من لبنان وباتجاه صفد ومحيطها في هذه الرشقة.

وأظهرت لقطات تصدي الدفاعات الجوية وصواريخ القبة الحديدية لتلك الصواريخ.

وأجبر القصف الجديد من لبنان عشرات آلاف الإسرائيليين على النزول إلى الملاجئ.