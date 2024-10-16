شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء حريق بمصفاة نفط بجنوب غرب إيران والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير إعلامية إيرانية، عن حريق بمصفاة نفط بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران ومصادر تتحدث عن أنه نتيجة أخطاء فنية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وقالت التقارير، بسقوط قتلى وجرحى جراء الحريق الذي اندلع بمصفاة نفط بجنوب غرب إيران.

فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية، مقتل شخص على الأقل في الحريق.