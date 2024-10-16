"مش راجل".. تامر أمين يعلق على واقعة ضرب زوج لزوجته وقص شعرها في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة ضرب شخص لزوجته وسحلها وحلق شعرها في منطقة أرض اللواء، بسبب تقديمها فيديوهات على تطبيق "تيك توك".

وقال "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "الفيديو عبارة عن حداد مسك زوجته في الشارع وضربها وحلق شعرها رغم بكائها الشديد وتوسلاتها إليه".

وأضاف أمين: بعد وصول الفيديو لوزارة الداخلية حققت في الأمر وتم القبض على الزوج ويتم التحقيق معه الآن لمعرفة أسباب قيامه بهذا الجرم.

وأكد أن ما فعله الرجل تجاه زوجته جريمة، بسبب استخدام العنف المفرط، قائلا: "دي مراتك يعني الأديان والمجتمع والدولة كرمتها، وفكرة مد أيدك عليها ملهاش علاقة بالرجولة".

وأكمل: "أنت مش راجل، واللي عملته مرفوض أيا كان السبب أو المبرر أوعى تمارس ذكوريتك باستخدام العنف ضد المرأة، وهناك مليون طريقة تحل بها مشكلتك مع زوجتك".

وأضاف: "السبب الذي يقال أن زوجته تقدم فيديوهات على تيك توك، وهو رفض الأمر وطلب منها كثيرا ألا تفعل ذلك مرة أخرى خاصة أنها محجبة، وظهرت بشعرها في الفيديوهات بدون الحجاب مما أثار غضبه".

متابعًا: "كلامنا للناس اللي هوستها السوشيال ميديا، بالراحة يا جماعة وما يحدث غير صحيح، وما فعله الرجل خطأ وجريمة".