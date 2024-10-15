شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. أول فيديو للقاعات الرئيسية الجديدة بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الخليج 365 جولة حصرية داخل القاعات الرئيسية بالمتحف المصري الكبير، والمقرر تشغيلها تجريبيًا بداية من غدا، الأربعاء، وافتتاحها أمام الزوار من مصر ومختلف دول العالم في إطار التشغيل التجريبي للمتحف.

وكشف الدكتور حسين كمال مدير عام الترميم بالمتحف عن التشغيل التجريبي لـ12 قاعة رئيسية تضم أكثر من 14 ألف قطعة تروي تاريخ الحضارة المصرية من عصر ما قبل الأسرات وحتى نهاية العصر اليوناني الروماني.



الزميل محمد أسعد داخل القاعات الرئيسية بالمتحف المصري الكبير

أضاف أن القاعات التي سيبدأ تشغيلها بداية من غدا الأربعاء على مقامة على مساحة 18 ألف و800 متر مريع، وتم وضع القطع الأثرية بها وفقا للتقسيم التاريخي والتقسيم الموضوعي لتروي موضوعات مختلفة كالبعث والطب والهندسة والزراعة وغيرها.

أوضح الدكتور حسين كمال أن التشغيل التجريبي هدفه بجانب الترويج للمتحف والسياحة في مصر فأيضًا الهدف هو خضوع القاعات للدراسة وإدارة المجموعات من الزوار داخل المتحف، لتدارك أية ملاحظات قبل الافتتاح الرسمي.